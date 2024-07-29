Турэксперт Мкртчян назвал Сочи и Крым главными направлениями внутреннего туризма в августе

Билеты на поезда в направления Анапы и Геленджика расходятся очень быстро. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, на первом месте по популярности находится Сочи, так как август — последний месяц с теплой погодой. В сентябре Черное море начинает постепенно остывать, и многие стремятся отдохнуть именно там.

Анапа и Геленджик также пользуются спросом, но добраться сюда на самолете уже не получится, поэтому многие выбирают поезд. Причем  билетов на него почти нет до конца августа.

Крым также становится все более популярным. В этом году рост составил около 25%. Это связано как с работой железной дороги, так и с проездом через новые территории, так как на Крымском мосту часто возникают задержки.

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