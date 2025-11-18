Турэксперт Мкртчян назвал «Розу Хутор» одним из самых популярных горнолыжных курортов в РФ

Новый горнолыжный сезон в России стартует в начале декабря. Несмотря на прогнозируемый рост цен, ожидается стабильный приток туристов на многих направлениях, сообщил NEWS.ru .

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отметил, что среди самых популярных горнолыжных курортов остаются «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром». В европейской части России туристы выбирают между «Розой Хутор», «Кукисвумчорр» под Кировском, «Архызом», Приэльбрусьем и Домбаем.

Тревел-блогер Наталия Ансталь подчеркнула, что курорты Краснодарского края привлекают развитой инфраструктурой.

В азиатской части России востребованы «Шерегеш» в Кемеровской области и «Манжерок» в Республике Алтай. Последний удостоен звания «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха».