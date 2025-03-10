Турэксперт Мкртчян: ажиотаж на поездки в Европу связан с падением цен на билеты

Вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян объяснил возросшее количество поездок россиян в зону Шенгена. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам специалиста, раньше билет Москва — Стамбул — Венеция или Москва — Стамбул — Париж туда-обратно обходился в более чем 100 тысяч рублей. Сейчас же можно через Ереван, Тбилиси, Кутаиси добраться за девять тысяч рублей.

«У нас путешествия по России обычно растут на 12-13%, а в Шенгенскую зону сейчас на 25%, потому что билеты подешевели», — заявил специалист.

В заключение он отметил, что путешественники увидели соответствующие изменения и приняли решение «быстренько поехать».