Турэксперт Мкртчян: ажиотаж на поездки в Европу связан с падением цен на билеты
Вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян объяснил возросшее количество поездок россиян в зону Шенгена. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По словам специалиста, раньше билет Москва — Стамбул — Венеция или Москва — Стамбул — Париж туда-обратно обходился в более чем 100 тысяч рублей. Сейчас же можно через Ереван, Тбилиси, Кутаиси добраться за девять тысяч рублей.
«У нас путешествия по России обычно растут на 12-13%, а в Шенгенскую зону сейчас на 25%, потому что билеты подешевели», — заявил специалист.
В заключение он отметил, что путешественники увидели соответствующие изменения и приняли решение «быстренько поехать».