Турэксперт Мельник рассказал, что при обнаружении ошибки в загранпаспорте турист не сможет улететь в отпуск

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал как быть, если в загранпаспорте нашли ошибку во время прохождения таможенного контроля. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Ранее СМИ писали, что россиянин лишился отпуска из-за ошибки в загранпаспорте. Мужчине неправильно написали букву «И» на латинице.

«Винить таможенников в данной ситуации нельзя. Если в заграничном паспорте нашли ошибку при прохождении контроля, то турист уже никуда не полетит, потому что исправить ее быстро невозможно», — сказал Мельник.

В течение 10 дней турист должен обратиться в туркомпанию и подать заявление на пересчет. В таком случае организация компенсирует клиенту часть суммы, пояснил эксперт.