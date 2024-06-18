Турэксперт Мелещенкова: в ХМАО развивают этнографический туризм

В Ханты-Мансийском автономного округе в сфере туризма активно развивается этнографическое направление. Об этом рассказала заместитель генерального директора компании «ЮграМегаТур» Елена Мелещенкова в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, путешественникам показывают родовые стойбища, в которых проживают народы ханты и манси с семьями. Турпоток в летний период региону дает межрегиональный круиз «Северная сказка», объединяющий Ямал, Югру и Тюменскую область.

Мелещенкова отметила, что агентства рассматривают разные запросы, каждый тур рассчитывается с учетом бюджета туриста.