Турэксперт Мануильская заявила, что Мальдивы лидируют среди зарубежных направлений на Новый год

В этом году спрос на раннее бронирование новогодних туров заметно снизился по сравнению с предыдущими периодами. Об этом рассказала эксперт в сфере туризма Ирина Мануильская в беседе с РИАМО .

По ее словам, летом только около 10% постоянных клиентов оплатили свои поездки, а к октябрю этот показатель достиг 20–25%. Значительный рост бронирования начался лишь в последнее время.

Как пояснила специалист, среди зарубежных направлений неизменным лидером остаются Мальдивы. В Европе набирает популярность Белград, который стал главным безвизовым вариантом для тех, кто хочет окунуться в атмосферу Рождества. Среди ближневосточных направлений наиболее востребован Дубай, добавил aif.ru.