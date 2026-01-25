Турэксперт Мануильская назвала Мальдивы, Кипр и Шотландию лучшими направлениями для свадебного путешествия

Медовый месяц становится для молодоженов особенным событием, где ценятся уединение, комфорт и уникальные впечатления. О предпочтениях в выборе направлений рассказала «Известиям» директор офиса продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.

По словам эксперта, Мальдивы остаются лидером благодаря прямым перелетам и формату размещения в отдельных виллах.

«Высокий уровень сервиса, спа-программы для двоих, романтические ужины на пляже и готовые пакеты свадебных церемоний — все это привлекает молодоженов», — отметила Мануильская.

Кипр не теряет актуальности благодаря возможности провести как символическую, так и официальную свадебную церемонию. Мягкий климат и живописные пейзажи способствуют организации торжеств на открытом воздухе.

Италия привлекает молодоженов архитектурой и атмосферой старинных городов. Церемонии проходят в венецианских палаццо, на виллах и в исторических особняках.

Бали ценят за разнообразие природных и архитектурных локаций. Церемонии у водопадов в джунглях оставляют незабываемые впечатления.

Шотландия привлекает замками, холмами и национальными традициями. Эксперт привела пример необычной церемонии, где свадебные кольца молодоженам принесла сова.

«Японию выбирают за уникальную культуру и храмовые церемонии», — рассказала специалист.

Популярны фотосессии и символические обряды в кимоно. Дубай интересен нестандартными форматами размещения, включая подводные номера с панорамными окнами. При выборе направления пары ориентируются на уединение и приватные форматы отдыха. Поэтому Турция, Египет и Китай остаются менее востребованными для медового месяца, заключила собеседница.