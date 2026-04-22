Турэксперт Мамонтов указал на важность появления национальных маршрутов

Вице-президент Российского союза туриндустрии, основатель туристической компании Вадим Мамонтов в интервью радиостанции Sputnik подчеркнул важность появления национальных маршрутов, таких как «Руси великое начало», объединяющего Тульскую, Московскую и Калужскую области.

По мнению эксперта, маршрут сделает регионы более притягательными для туризма. Он отметил, что из-за близости к трассе М-4 «Дон» новые объекты превращают перемещение по ней в интересное приключение. Путешественники смогут познакомиться с историей Куликова поля, сыгравшего важную роль в становлении государства.

Объединение регионов в один маршрут станет удобным подспорьем для путешественников. Люди, которые еще не готовы самостоятельно спланировать маршрут, смогут воспользоваться этим «помощником».