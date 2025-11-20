Турэксперт Мальцев заявил, что на остров Кюрасао стоит отправляться лишь опытным туристам
Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал о курортном острове Кюрасао. Среди преимуществ он выделил низкий уровень преступности, сообщило Ura.ru.
Как пояснил специалист, остров славится высоким уровнем безопасности, хотя расположен в Латинской Америке, где нередко возникают опасения относительно криминогенности.
По словам Мальцева, такая поездка больше подходит для опытных туристов, желающих испытать нечто уникальное и необычное. Тем, кто впервые отправляется в отпуск за границу, возможно, стоит рассмотреть более доступные направления с множеством достопримечательностей и развлечений.
Специалист также отметил, что путешествие потребует значительных финансовых вложений, поскольку отдых на острове относится к категории премиум-класса.