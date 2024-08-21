Турэксперт Мальцев: раннее бронирование путевок гарантирует наличие мест

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал о преимуществах раннего бронирования туристических путевок. Такой вариант подходит людям, которые не привязаны к определенной дате и направлению, отметил эксперт в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, данный подход дает существенные преимущества, например гарантирует наличие мест. Еще один плюс раннего бронирования — возможность планировать отпуск и рабочее время.

Однако при желании отправиться в теплую страну зимой стоит искать спецпредложения и следить за стоимостью в течение сезона, посоветовал Мальцев.

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