Турэксперт Мальцев посоветовал Крым для бюджетного отдыха в период бархатного сезона

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев назвал бюджетные и интересные направления для осеннего отпуска. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Эксперт посоветовал рассмотреть для пляжного отдыха в период бархатного сезона Крым, где можно встретить хорошие предложения. В республике нет сумасшедшей нагрузки на инфраструктуру, транспорт и питание, отметил специалист.

По словам Мальцева, стоит обратить внимание на экскурсионные программы Пермского края. То же самое касается и Тюменской области.