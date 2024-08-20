Турэксперт Мальцев посоветовал Крым для бюджетного отдыха в период бархатного сезона

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев назвал бюджетные и интересные направления для осеннего отпуска. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Эксперт посоветовал рассмотреть для пляжного отдыха в период бархатного сезона Крым, где можно встретить хорошие предложения. В республике нет сумасшедшей нагрузки на инфраструктуру, транспорт и питание, отметил специалист.

По словам Мальцева, стоит обратить внимание на экскурсионные программы Пермского края. То же самое касается и Тюменской области.

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