Турэксперт Мальцев назвал Узбекистан главным прорывом по итогам весеннего сезона

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев спрогнозировал непростой сезон для свердловских туроператоров: весной спрос на зарубежные поездки снизился на 20–25%. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

По его словам, лидером по числу туристов из Свердловской области, скорее всего, останется Турция, однако интерес к турам в Египет и Таиланд заметно падает. В то же время растет популярность Вьетнама, а настоящим открытием весеннего сезона стал Узбекистан.

Популярность этой страны оказалась настолько высокой, что авиакомпаниям пришлось увеличить количество рейсов в Ургенч, Самарканд и Ташкент. Специалист отметил преображение туристической инфраструктуры в Узбекистане.