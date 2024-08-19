Турэксперт Мальцев назвал Грузию и Турцию бюджетными направлениями осени

Россияне продолжают активно заказывать заграничные туры. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев поделился с «ФедералПресс» рекомендациями по бюджетным странам, которые стоит рассмотреть для осеннего отдыха.

По его словам, ожидается заметное снижение цен на поездки в Турцию. Если туристы заинтересованы в рамках Центральной Азии и Закавказья, то популярными направлениями остаются Грузия (Тбилиси, Батуми), Армения, Баку, Казахстан, Узбекистан и Бишкек.

Эксперт отметил, что, хотя Кыргызстан редко ассоциируется с осенними каникулами, там предлагаются интересные приключенческие маршруты как в Иссык-Кульской области, так и в Ужском районе. С октября в Узбекистане устанавливается достаточно комфортная погода для проведения экскурсионных программ, и там также доступны бюджетные варианты для туристов, добавил Мальцев.