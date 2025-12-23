Турэксперт Ломидзе заявила о влиянии ситуации с Анапой на внутренний туризм в 2026 году

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе обозначила ключевые факторы, влияющие на формирование внутреннего туризма в 2026 году. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам эксперта, одним из важнейших аспектов остается неопределенность статуса курорта Анапа.

«На внутренний туризм будет влиять присутствие или отсутствие Анапы, потому что прогноз на следующий год невозможен без понимания, будет курорт работать или нет», — отметила специалист.

Как пояснила Ломидзе, другой важный фактор, который окажет воздействие на стоимость туров, — это налоговые изменения. Рост налоговых ставок и ввод новых платежей неизбежно найдут отражение в ценниках на путевки.