Турэксперт Ломидзе сообщила, что в 2026 году россияне все чаще отдают предпочтение отдыху внутри страны

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что в 2026 году российские туристы все чаще отдают предпочтение отдыху внутри страны. Эта тенденция стала особенно заметна в текущем году, написал KP.RU .

Как отметила Ломидзе в эфире радио «Комсомольская правда», несмотря на то что Турция остается популярным направлением для путешествий за рубеж, Краснодарский край привлекает больше россиян. По ее словам, Турцию выбрали 6 миллионов граждан, а Краснодарский край — 17 миллионов.

«Туристы выбирают Россию. Достаточно посмотреть на цифры: 86 миллионов поездок по стране за год против 18 миллионов — за границу», — подчеркнула Ломидзе.

Курорты России активно готовятся к приему отдыхающих. В Сочи официальное открытие летнего сезона запланировано на 30 мая, ко Дню города.