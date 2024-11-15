Турэксперт Лира назвал систему «все включено» самой популярной в Турции

Среди пакетных туров в Турции самой популярной остается система «все включено». Такое мнение высказал в беседе с RT директор по продажам интернет-магазина туров Travelata.ru Александр Лира.

По его словам, давно ходят слухи о том, что эту систему в Турции отменят. Но так как она по-прежнему остается самой популярной, все остается на уровне разговоров.

В частности, 39% российских туристов для отдыха в этой стране летом выбрали пакеты по системе «все включено», еще 28% предпочли «все включено ультра».

Лира отметил, что другие виды пансиона путешественники обычно выбирают при поездках в Стамбул.