Турэксперт Лира назвал систему «все включено» самой популярной в Турции
Среди пакетных туров в Турции самой популярной остается система «все включено». Такое мнение высказал в беседе с RT директор по продажам интернет-магазина туров Travelata.ru Александр Лира.
По его словам, давно ходят слухи о том, что эту систему в Турции отменят. Но так как она по-прежнему остается самой популярной, все остается на уровне разговоров.
В частности, 39% российских туристов для отдыха в этой стране летом выбрали пакеты по системе «все включено», еще 28% предпочли «все включено ультра».
Лира отметил, что другие виды пансиона путешественники обычно выбирают при поездках в Стамбул.
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