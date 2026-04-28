Турэксперт Козлова отметила значительный рост спроса на отдых в Крыму

Крым стал одним из самых популярных туристических направлений среди россиян в этом сезоне, и спрос на отдых там значительно вырос. Об этом KP.RU рассказала эксперт туристического рынка Ирина Козлова.

По ее словам, возобновление работы аэропортов в Краснодаре и Геленджике существенно упростило логистику.

«Планировать летние поездки на южные курорты стало легче», — объяснила эксперт.

Кроме того, интерес к Крыму подогревает и развитие автомобильного сообщения: были открыты новые участки трассы, ведущей из Краснодара к полуострову. Теперь добраться до курорта стало проще, а сама поездка занимает меньше времени и не требует сложных пересадок.