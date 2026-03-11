Турэксперт Котляр указала на недостаточность подготовки мировой туриндустрии к чрезвычайным ситуациям

Основатель и руководитель компании индивидуального туризма Mayel Travel Майя Котляр в беседе с KP.RU подчеркнула недостаточность подготовки мировой туристической индустрии к чрезвычайным ситуациям, таким как закрытие воздушного пространства или пандемические ограничения. Она указала на необходимость разработки четких и понятных механизмов эвакуации туристов в случае возникновения кризисных ситуаций.

Современные кризисы, такие как пандемия COVID-19 и закрытие воздушного пространства, выявили слабые места в работе туристических компаний и аэропортов. Отсутствуют четкие инструкции и алгоритмы действий, что приводит к путанице и задержкам в процессе эвакуации.

Котляр подчеркнула, что туристы вынуждены полагаться на инструкции авиакомпаний и туроператоров, которые не всегда могут обеспечить своевременную и качественную помощь. В этой связи необходима разработка стандартов и протоколов, позволяющих эффективно и оперативно эвакуировать туристов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.