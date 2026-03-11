Турэксперт Котляр сообщила о подорожании туров из-за ситуации на Ближнем Востоке
Изменение туристских маршрутов связано с напряженностью вокруг Ирана и проблемами авиаперевозок через Дубай. Об этом сообщила основательница турагентства Mayel Travel Майя Котляр в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По словам эксперта, российские туристы начали активно менять планы поездок, выбирая азиатские направления с похожими бюджетами отдыха.
«Цены растут как минимум на 15%, что естественно после такого коллапса», — отметила специалист.
Котляр также рассказала, что наиболее востребованными стали путешествия в Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Малайзию и некоторые государства Индийского океана, добавил сайт KP.RU.