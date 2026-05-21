Турэксперт Котляр порекомендовала россиянам посетить национальный парк в городе Чэнду в КНР

Основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр сообщила радио Sputnik , что в Китае отлично развито скоростное железнодорожное сообщение, поэтому туристам необязательно перемещаться на самолетах, несмотря на внушительные размеры страны.

Котляр порекомендовала посетить национальный парк в Чэнду, куда можно добраться прямыми рейсами из России, и насладиться временем с пандами.

«Оттуда уже совершать походы в Шангри-Лу, отправиться в провинцию Юньнань. То есть повидать не тот классический Китай, который люди привыкли вообще обозначать в маршрутах», — отметила эксперт.

Несмотря на интерес к нестандартным маршрутам, Майя Котляр подчеркнула, что Шанхай и Гонконг по-прежнему остаются в топе направлений.

«У нас очень много туристов, которые возвращаются именно в эти два города — Шанхай и Гонконг, и открывают уже внутри этих городов совершенно необыкновенные, неординарные локации», — добавила она.

Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года, сообщает МИД КНР. В прошлом году страна ввела пробный безвизовый режим с Россией на год, разрешив пребывание в Китае сроком до 30 дней.