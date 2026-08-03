Турэксперт Кодякова сообщила, что туристы все чаще отказываются от традиционного отдыха на жарких пляжах

Руководитель «Центра отдыха и туризма» Люсинэ Кодякова сообщила «Известиям» , что туристы все чаще отказываются от традиционного отдыха на жарких пляжах. Вместо этого они выбирают более прохладные направления из-за изменения климата и роста температуры в популярных курортных регионах.

Тренд получил название coolcation — «прохладный отпуск». Он уже влияет на выбор путешественников и становится заметным направлением развития туристической отрасли. Наибольший интерес вызывают Скандинавия и страны Балтии. Среди популярных направлений выделяются Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония и Литва.

Также растет спрос на горные курорты, где туристы выбирают так называемое альпийское лето вместо отдыха в условиях жары. Волны жары, лесные пожары и переполненность популярных курортов заставляют путешественников искать регионы с более мягкой погодой.

По словам Кодяковой, «прохладный отпуск» нельзя считать временной реакцией на аномальную жару. Термин вошел в туристический лексикон, а отрасль уже формирует новые направления, связанные с климатически осознанными путешествиями и отдыхом в регионах с умеренной температурой.

Кодякова подчеркнула, что туристы готовы платить больше за комфорт, безопасность и качество отдыха, а не только искать выгодные цены. При этом северные направления сталкиваются с необходимостью развивать инфраструктуру: в будущем может возникнуть нехватка качественных экологичных отелей и сервисов.