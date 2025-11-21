Турэксперт Горин указал на востребованность Ярославля и Костромы для новогодних путешествий по РФ

Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Китай — популярные направления для россиян летом. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с « Москвой 24 ».

Как отметил специалист, в последние годы растет востребованность внутренних направлений. Летом и в период навигации большую популярность набирают речные круизы.

Горин добавил, что в декабре начинается время новогодних путешествий по городам, таким как Великий Устюг, Кострома, Ярославль. Также это время для посещения горнолыжных курортов — Красной Поляны, Архыза, Шерегеша, Домбая, Приэльбрусья или Белокурихи.