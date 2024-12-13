Турэксперт Горин связал рекорд по поездкам на Мальдивы с ростом туризма в сегментах «люкс» и «премиум»

Россияне вышли на первое место по путешествиям на Мальдивы. Такая ситуация связана с устойчивым ростом туризма в сегментах «люкс» и «премиум». Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с « Инфо 24 ».

По словам эксперта, тропическое государство все равно остается «нишевым» направлением. Его выбирают не так много путешественников из РФ. Специалист привел данные по годовому турпотоку россиян: на Мальдивы — 200-220 тысяч, в Турцию — 6,7 миллиона, Таиланд — 1,9 миллиона.

«Российские туристы, составляя примерно 10-15% доли всех въездов на Мальдивы, обычно всегда попадают в топ-3 по въезду среди других рынков», — отметил Горин.

По его словам, туристов привлекают удивительные пляжи, прекрасные отели и большое количество вилл в «коралловой» стране.