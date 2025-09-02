Турэксперт Горин спрогнозировал бурный рост туристического потока из России в Китай

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал « Ридусу » о возможном влиянии безвизового режима на поездки россиян в Китай.

Специалист указал на популярность соответствующего направления и его доступность в вопросе транспорта.

«Наши страны связывают большое количество рейсов российских авиакомпаний. При этом по цене они очень конкурентоспособны, несмотря на продолжительный перелет — средний чек на билет в Шанхай или Пекин туда-обратно стартует от 45 тысяч рублей», — отметил эксперт.

Горин спрогнозировал бурный рост туристического потока из России в КНР. По его мнению, отмена визового режима увеличит количество поездок на 30–40%.