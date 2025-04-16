Турэксперт Горин рассказал об увеличении количества авиаперевозок в Китай и Вьетнам

Председатель правления ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин в беседе с ИА НСН рассказал, что в летний сезон большим спросом среди туристов из России пользуются Турция и Таиланд, а также Китай как транзитная страна.

«С началом летней навигации видим очень большой спрос по международным направлениям: Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ. Авиаперевозки в Китай и Вьетнам существенно увеличились. Китай выполняет важную транзитную функцию и предлагает доступные перевозки в другие страны — Японию и Южную Корею», — рассказал эксперт.

Ранее главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что невозвратные билеты нужны авиакомпаниям для продажи по низким тарифам. Если ввести «периоды охлаждения», билеты могут подорожать.

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