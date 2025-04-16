Турэксперт Горин призвал туристов быть внимательными на этапе выбора отеля

Чтобы получить компенсацию, если отель не оправдал ожиданий, туристам нужно зафиксировать несоответствия условиям, которые были указаны при бронировании, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Важно проявлять внимательность еще на этапе выбора отеля: сравнивать цены и изучать отзывы. Например, подозрительно низкая цена может быть поводом задуматься.

По словам Горина, в случае поломки оборудования туроператор может переселить клиентов в другой отель, иногда даже более высокого уровня. Существует также новый вид страхования, который покрывает риски несоответствия услуг и предусматривает выплаты за сутки проживания, написал «Петербургский дневник».

Если ожидания и реальность от отеля не сошлись, можно получить за это компенсацию в судебном порядке, пояснил Горин.