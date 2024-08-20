Турэксперт Горин посоветовал россиянам заранее планировать путешествие из-за скидок на туры

По его словам, цены на отдых в сентябре–октябре в этом году будут на 10-20% ниже, чем в июле и августе.

«Например, сейчас стартовали акции раннего бронирования уже на зимний сезон», — сказал Горин.

Эксперт отметил, что иногда действительно удается купить тур по хорошему спецпредложению прямо перед поездкой, но каждый раз на это рассчитывать не стоит.