Турэксперт Горин посоветовал россиянам заранее планировать путешествие из-за скидок на туры
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Общественной Службой Новостей порекомендовал россиянам заранее планировать путешествие из-за возможных скидок.
По его словам, цены на отдых в сентябре–октябре в этом году будут на 10-20% ниже, чем в июле и августе.
«Например, сейчас стартовали акции раннего бронирования уже на зимний сезон», — сказал Горин.
Эксперт отметил, что иногда действительно удается купить тур по хорошему спецпредложению прямо перед поездкой, но каждый раз на это рассчитывать не стоит.