Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, какие направления чаще всего выбирали россияне осенью 2024 года. Популярностью пользовался внутренний туризм, сообщил сайт « Аргументы и факты ».

По словам специалиста, по количеству путешествий внутри страны лидером стал Краснодарский край. Кроме того, был замечен высокий спрос на поездки в Казань, Москву и Петербург.

«Также, пока продолжается речная навигация, россияне часто выбирают речные круизы», — добавил эксперт.

На взгляд Горина, на решение туристов оказал влияние затянувшийся бархатный сезон. В указанные регионы отправляются отдыхать и в период осенних каникул.