Турэксперт Горин: Байкал и Мурманская область популярны у иностранных туристов

В 2024 году Россию посетили около полутора миллионов иностранных туристов. Основная часть — граждане Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Общественной Службой Новостей.
Среди прочих стран эксперт выделил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и другие государства Ближнего Востока. Также увеличилось количество поездок из Ирана.
Комментируя маршруты, которые выбирают иностранные путешественники, Горин указал на географическое разнообразие. Основу составляют Москва и Санкт-Петербург, однако популярностью пользуются Казань, озеро Байкал и Мурманская область. В последней, например, востребована программа «Охота за северным сиянием».
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