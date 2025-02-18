Турэксперт Горин: Байкал и Мурманская область популярны у иностранных туристов

В 2024 году Россию посетили около полутора миллионов иностранных туристов. Основная часть — граждане Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Общественной Службой Новостей .

Среди прочих стран эксперт выделил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и другие государства Ближнего Востока. Также увеличилось количество поездок из Ирана.

Комментируя маршруты, которые выбирают иностранные путешественники, Горин указал на географическое разнообразие. Основу составляют Москва и Санкт-Петербург, однако популярностью пользуются Казань, озеро Байкал и Мурманская область. В последней, например, востребована программа «Охота за северным сиянием».