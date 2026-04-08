Турэксперт Гончарова спрогнозировала возможный рост спроса россиян на круизы

Заместитель директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в беседе с ИА НСН сообщила, что в настоящее время спрос россиян на речные круизы снизился.

Специалист отметила, что туроператоры рассчитывают на рост интереса ближе к началу навигации в конце апреля.

«Повторюсь, общий спрос пока держится примерно вровень с прошлым годом, но он больше переместился в глубину. Конечно, очень важно, будет ли рост спроса», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, традиционно перед стартом навигации интерес к путешествиям по воде возрастает. Сезон стартует уже совсем скоро — первые два круиза с Северного речного вокзала отправятся 24 апреля.