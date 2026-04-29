Турэксперт Гончарова сообщила, что цены на речные круизы выросли на 10%

В этом году стоимость речных круизов увеличилась на 10%, сообщила руководитель службы по формированию туристического продукта «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре ИА НСН .

По ее словам, стоимость круиза на теплоходе класса «люкс» начинается от 30 тысяч рублей на человека в сутки. Для теплоходов класса «премиум» — от 20 тысяч рублей, а для стандартного уровня — от 15 тысяч рублей.

«В эту цену уже все включено, включая развлекательную программу, размещение, еду и так далее», — отметила эксперт.

Она пояснила, что чем раньше туристы покупают путевку, тем выгоднее цена. В прошлом году скидки на старте продаж достигали 20%.