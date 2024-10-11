Турэксперт Гончарова рассказала, что в России растет спрос на круизы

Директор по развитию компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в беседе с НСН отметила увеличение интереса к круизным путешествиям. В этом году наблюдается резкий рост популярности, который начался еще в 2022 году и стал устойчивой тенденцией.

Гончарова подчеркнула, что россияне предпочитают недельные круизы, а в этом летнем сезоне также наблюдался высокий спрос на короткие круизы на выходные.

Что касается самых востребованных маршрутов, то круизы по Волге с остановками в городах Золотого кольца являются наиболее популярными, добавил RT.

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