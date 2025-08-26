Турэксперт Голов связал популярность России в арабских странах с проведением форума в Казани

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в интервью ИА НСН отметил значительный рост туристического потока из арабских стран в Россию после проведения крупного форума в Казани, который познакомил предпринимателей из этих регионов с возможностями российских направлений.

Специалист напомнил, что на мероприятии присутствовали представители стран Юго-Восточной Азии и арабского мира.

«Деловой круг из этих стран, подобно „сарафанному радио“, распространил информацию о том, что здесь хорошо отдыхается», — отметил эксперт.

Как пояснил Голов, путешественники из соответствующих государств чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Москву, Казань и Уфу.