Турэксперт Голов: стыковочные рейсы негативно скажутся на популярности Марокко у туристов

Полетная программа в Марокко будет осуществляться четыре раза в неделю со стыковкой в Касабланке. Такие рейсы могут негативно сказаться на популярности страны у туристов, сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, многое будет зависеть от полетной программы. Очень важно, сколько времени будет заниматься сама стыковка. Однако в любом случае отсутствие прямых рейсов может отпугнуть российских туристов.

В целом Голов назвал Марокко доступной страной с хорошими пляжами и достойными отелями.