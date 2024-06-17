Турэксперт Голов: стыковочные рейсы негативно скажутся на популярности Марокко у туристов

Полетная программа в Марокко будет осуществляться четыре раза в неделю со стыковкой в Касабланке. Такие рейсы могут негативно сказаться на популярности страны у туристов, сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, многое будет зависеть от полетной программы. Очень важно, сколько времени будет заниматься сама стыковка. Однако в любом случае отсутствие прямых рейсов может отпугнуть российских туристов.

В целом Голов назвал Марокко доступной страной с хорошими пляжами и достойными отелями.

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте