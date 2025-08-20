Турэксперт Голов посоветовал выбирать турагентство по совету друзей и знакомых
Президент Союза туристических агентств Сергей Голов дал советы по выбору надежного туроператора. Об этом сообщило ИА НСН.
Специалист посоветовал ориентироваться на рекомендации друзей и знакомых, которые уже пользовались услугами компании. В противном случае есть риск нарваться на мошенников.
«Никому нельзя пересылать деньги на личные счета, даже после того, как вы получили какое-то бронирование или еще что-то в этом роде» — добавил эксперт.
По его словам, подавляющее большинство турагентств имеют реальные офисы, что повышает надежность взаимодействия с клиентами.
