Турэксперт Голов посоветовал выбирать турагентство по совету друзей и знакомых

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов дал советы по выбору надежного туроператора. Об этом сообщило ИА НСН .

Специалист посоветовал ориентироваться на рекомендации друзей и знакомых, которые уже пользовались услугами компании. В противном случае есть риск нарваться на мошенников.

«Никому нельзя пересылать деньги на личные счета, даже после того, как вы получили какое-то бронирование или еще что-то в этом роде» — добавил эксперт.

По его словам, подавляющее большинство турагентств имеют реальные офисы, что повышает надежность взаимодействия с клиентами.