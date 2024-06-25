Турэксперт Голов объяснил снижение популярности Турции у россиян высокими ценами

Россияне забронировали очень мало путевок в Турцию на июль. О причинах падения спроса в беседе с радио «КП» рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

По его словам, раньше россияне начинали бронировать путевки еще в январе и могли получить на этом скидку до 30%. Теперь же люди боятся так заранее планировать свой отпуск.

«Сейчас такой глубины скидок нету по одной простой причине — люди боялись бронировать заранее, не зная, что будет завтра. Это немножко дестабилизировало рынок», — отметил эксперт.

Он добавил, что российские туристы все чаще делают выбор в пользу российских курортов.

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