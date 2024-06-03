Турэксперт Голов: на побережье Краснодарского края забронировано 90% гостиниц
Самым высоким спросом у россиян пользуются курорты Черного моря в Краснодарском крае. Об этом рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с ИА НСН.
По его словам, на побережье Кубани уже забронированы 90% гостиниц.
«Остались только самые дорогие номера в отелях повышенной комфортности четыре-пять звезд, их не так много», — добавил эксперт.
А вот в Крыму наблюдается другая ситуация. Несмотря на то, что в прошлом году многие добирались до полуострова своим ходом, поток путешественников туда снизился, отметил Голов.