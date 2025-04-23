Турэксперт Герасимова посоветовала отключать ненужные дополнения при бронировании отеля

Чтобы не стать жертвой мошенников при выборе и оплате номера в отеле, необходимо проверять итоговую стоимость перед подтверждением бронирования. Многие агрегаторы заманивают туристов низкими ценами, но при оформлении заказа добавляют комиссии, налоги или плату за страховку. Об этом рассказала эксперт по туризму Светлана Герасимова в беседе с «Газетой.Ru» .

Специалист посоветовала сравнивать цены и бронировать номера непосредственно на сайтах отелей, где часто действуют скидки и акции. Также она рекомендовала обращать внимание на дополнительные услуги: завтрак, трансфер, экскурсии — они могут значительно увеличить стоимость проживания, сообщил сайт kp.ru.

Кроме того, Герасимова предложила отключать ненужные дополнения при бронировании, а окончательную цену уточнять уже в самом отеле после заселения.