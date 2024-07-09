Турэксперт Гажиенко рассказал, что летом обычно снижаются цены на отдых в ОАЭ и Египте

Несмотря на повышение курса валют, отпуск за пределами страны остается доступным удовольствием, если грамотно подойти к выбору направления. Об этом Life рассказал специалист по путешествиям и владелец туристического агентства Тариел Гажиенко.

Среди экономически выгодных направлений эксперт назвал ОАЭ. Эта страна может неожиданно оказаться в списке доступных мест для отдыха. Летом здесь становится особенно жарко, что отпугивает большинство туристов, но именно из-за этого отели и авиакомпании предлагают привлекательные скидки, подчеркнул Гажиенко.

Другие страны также предлагают сниженные цены в летние месяцы из-за высоких температур. В таких местах можно обнаружить множество отличных отелей с популярной среди россиян системой all inclusive и развлекательными программами. Гажиенко напомнил, что в августе температура в Египте и Турции, которые также пользуются популярностью, достигает примерно до +40 градусов.