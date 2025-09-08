Турэксперт Гажиенко рассказал, что иностранцев удивляет щедрость туристов из РФ

Travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко рассказал Life.ru, какие черты поведения русских туристов вызывают удивление у иностранцев.
На первое место специалист поставил щедрость и внимание к качеству отдыха. Россияне не жалеют денег на чаевые и развлечения.
«Многие европейцы могут пройти несколько кварталов, чтобы сэкономить на кофе каких-нибудь 50 центов. В то время как для российских путешественников важнее не экономия, а качество отдыха», — пояснил эксперт.
По его словам, иностранцев также зачастую поражает внимание русских туристов к внешнему виду: даже на пляже они стараются выглядеть привлекательно.
