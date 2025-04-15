Турэксперт Гажиенко: раннее бронирование авиабилетов и жилья поможет сберечь деньги

В наше время отдохнуть, не потратив лишнего, — настоящий квест. Однако существуют проверенные способы сэкономить на отпуске без ущерба для впечатлений. Об этом рассказал Life.ru со ссылкой на мнение travel-эксперта Тариела Гажиенко.

Задумайтесь об отпуске за несколько месяцев. Раннее бронирование авиабилетов и жилья может сберечь ваши средства. Не бойтесь менять даты путешествия: разница в цене может быть значительной. Выходные и пик сезона обычно дороже, чем будние дни или межсезонье.

Вместо популярных туристических мест рассмотрите менее раскрученные, но интересные варианты. Возможно, именно там вы найдете свой идеальный отдых.

Не останавливайтесь на дорогих отелях — есть много других вариантов: апартаменты, гостевые дома, хостелы или кемпинги. Регистрируйтесь в программах лояльности авиакомпаний, отелей и турагентств. Используйте накопленные бонусы и следите за акциями.

Пользуйтесь банковскими картами с кешбэком и специальными туристическими картами для уменьшения расходов.