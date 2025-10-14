Турэксперт Гажиенко предупредил о схеме обмана с чисткой обуви в Турции

Путешествия приносят радость и новые впечатления, но иногда за ними скрываются риски столкнуться с обманом. Travel-эксперт Тариел Гажиенко рассказал Life.ru о популярных схемах мошенничества, которые поджидают туристов за границей.

По словам специалиста, в Непале местные жители могут предложить свою помощь, показывая, как правильно совершить ритуал или куда лучше сходить. Взамен они просят купить им немного риса или молока. Однако цена этих продуктов в местной лавке может оказаться выше, чем в элитном магазине.

Гажиенко также предупредил о схеме обмана с чисткой обуви в Турции. Так, чистильщик может уронить щетку, а турист, подобрав ее, получит предложение помыть обувь в благодарность. Однако впоследствии работник предъявит счет за услугу, ведь благодарность не была бесплатной, пояснил эксперт.