Турэксперт Гажиенко назвал Турцию идеальным местом для отдыха осенью

Travel-эксперт и владелец турагентства Тариел Гажиенко в разговоре с изданием Life перечислил наиболее приемлемые для отдыха в октябре направления. Он призвал россиян обратить внимание на Турцию, Кубу и ОАЭ.

В турецких курортных городах — Анталии Сиде, Кемере — вплоть до середины октября сохраняется хорошая погода. Средняя температура воды в это время, по словам Гажиенко, достигает +24-25 градусов, а воздуха — +27-28 градусов.

На Кубе в октябре воздух прогревается до +28-30 градусов, а в ОАЭ — до +35 градусов. Наиболее популярным городом для отдыха в Эмиратах остается Дубай, однако Абу-Даби предлагает более низкие цены на жилье и развлечения, добавил турэксперт.