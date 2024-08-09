Турэксперт Гажиенко назвал сентябрь лучшим временем для отдыха на Средиземном море
Для путешествий в бархатный сезон лучше всего подходят курорты Средиземноморского побережья. В лидерах среди этих направлений — Турция, рассказал эксперт по туризму Тариэл Гажиенко сайту «Узнай.ру».
По ее словам, примерно после 10 сентября отели покидают семьи с детьми. Погода становится намного комфортней, а температура воды в море по-прежнему достигает 28 градусов.
Без визы осенью также можно посетить Черногорию. Кроме того, прекрасная погода в сентябре устанавливается в Греции, Испании и на юге Италии, отметил Гажиенко.
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