Турэксперт Фомина назвала осень оптимальным периодом для поездок в Турцию и Египет

Заместитель генерального директора по развитию туристической компании IZI TOUR Алена Фомина рассказала Life.ru , что осенью удобно и выгодно путешествовать в Турцию и Египет.

Как пояснила эксперт, температура воздуха и воды в этих странах в сентябре и октябре составляет 25–30 градусов Цельсия, что отлично подходит для пляжного отдыха и экскурсий.

«Чтобы поймать самые лучшие предложения, оформите подписку на рассылки авиакомпаний и туристических агентств», — предложила специалист.

По ее словам, осеннее путешествие позволяет более рационально использовать время, так как на пляжах и в музеях меньше людей.