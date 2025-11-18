Турэксперт Фомина назвала делегирование обязанностей ключом к успешной подготовке к путешествию

Организация совместного путешествия для большой семьи требует тщательного подхода к деталям. Важный аспект — правильный выбор направления, которое будет интересно всем членам семьи. Заместитель генерального директора по развитию туристической компании «IZI TOUR» Алена Фомина в интервью «Вечерней Москве» поделилась советами по распределению обязанностей на отдыхе.

При выборе места отдыха стоит учитывать интересы всех участников поездки. Турция, Египет, Сочи, Абхазия и Грузия предлагают разнообразные развлечения для детей, молодежи и старшего поколения. Например, в Турции можно найти отели по системе «все включено», детское меню, развлекательные шоу и аниматоров для детей, а также экскурсионные программы и морские прогулки для взрослых.

Делегирование обязанностей — ключ к успешной подготовке к путешествию. Не стоит пытаться справиться со всеми задачами самостоятельно, чтобы избежать выгорания до начала отдыха. Можно распределить задачи между членами семьи: кто-то отвечает за покупку авиабилетов, бронирование номеров и сбор аптечки, кто-то закрывает бытовые вопросы дома.

Планирование поможет чувствовать себя уверенно и не растеряться на месте. Каждый член семьи может заранее составить себе примерную программу отдыха. Это позволит избежать эмоциональных вопросов и претензий во время поездки. Важно быть готовым к изменениям планов и учитывать интересы каждого члена семьи.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что новогодний тур по системе «все включено» на Пхукете для двоих обойдется россиянам примерно в 440 тысяч рублей.