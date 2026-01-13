Турэксперт Фердман посоветовала покупать путевку через агентство для одобрения шенгенской визы

Современные требования к оформлению шенгенских виз заметно ужесточились, что повлияло на порядок подачи заявлений. Об этом сообщила руководитель туристической компании Диана Фердман в беседе с радиостанцией Sputnik .

Как пояснила специалист, теперь, обращаясь за визой, туристы обязаны представлять реальные документы и материалы, подтверждающие бронирования гостиниц и авиабилетов.

«Сейчас прозваниваются отели, выясняется, действительно ли есть бронь и так далее. Также не стоит рассчитывать на длинные визы — мы настраиваем наших туристов ориентироваться на один срок поездки», — предупредила эксперт.

В заключение Фердман рекомендовала обращаться в турагентства, покупка пакета услуг у которых существенно повышает шансы на положительное решение посольства.