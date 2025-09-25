Турэксперт Демина объяснила популярность Японии таинственностью и духовностью

Организатор выездных мероприятий в Японию Мария Демина рассказала в эфире радиостанции Sputnik о причинах растущего интереса россиян к Стране восходящего солнца.

По мнению эксперта, оформить японскую визу проще, чем шенгенскую.

«Если сравнивать, например, по стоимости поездок, то Япония получается даже выгоднее, не дороже Европы. Ну, смотря какой уровень. Понятно, что у каждого клиента свой уровень», — добавила специалист.

По ее словам, путешественников также привлекает красота японской природы, другая культура и таинственность. Кроме того, к преимуществам страны Демина отнесла духовность и фотогеничность видов.