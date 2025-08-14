Турэксперт Бодокия сообщил, что авиабилеты из Москвы в Южную Корею и обратно обойдутся в 30 тысяч рублей

Путешествовать в Южную Корею в 2025 году особенно интересно благодаря гармоничному сочетанию ультрасовременной инфраструктуры, многогранной культуры и живописных природных ландшафтов. О стоимости отдыха в стране рассказал эксперт туристической отрасли Альберт Бодокия, сообщил 56orb.ru .

По его словам, цены на авиаперелеты из Москвы в Южную Корею начинаются от 30 тысяч рублей за билеты туда-обратно. Если забронировать поездку заранее, возможно найти выгодные тарифы порядка 25 тысяч рублей.

Что касается проживания, то стоимость ночлега варьируется в зависимости от уровня комфорта гостиницы. Так, ночь в трехзвездочной гостинице обойдется приблизительно в 5500–6800 рублей, четырехзвездочной — до 9–11 тысяч рублей.

Кафе и рестораны предлагают разнообразные блюда корейской кухни по доступным ценам. Например, средняя цена чашки кофе колеблется между 220 и 260 рублями.