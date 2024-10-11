Турэксперт Барзыкин: среди россиян вырос спрос на новогодний отдых в Белоруссии

Российские туристы стали чаще интересоваться поездками в Белоруссию. Востребованность направления на новогодние праздники выросла на 30-40%. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с RT .

Специалист напомнил, что между странами курсируют 26 пар поездов. Кроме того, путешественники могут добраться на самолете — задействованы около 20 авиамаршрутов.

По словам эксперта, общий турпоток за 2023 год составил 5 миллионов человек. Среди приезжих не менее 70% являются туристами.